28 апреля на Пасху в Казани раскрасят полутораметровые яйца

СЕГОДНЯ 13:54 2019-04-26T13:54:16+03:00

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В это воскресенье, 28 апреля, в Казани на Кремлевской набережной состоится празднование одного из главных христианских праздников - Светлой Пасхи. Мероприятие начнется в 13.00. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, викторинах и конкурсах.

В частности, казанцев будут ждать занятия по раскрашиванию полутораметровых пасхальных яиц, лепке и росписи гипсовых фигурок, а также рисованию при помощи 3D ручек и изготовлению стильного коллажа из разных семян.

Кроме того, на набережной состоится благотворительная ярмарка, подготовленная Дербышкинским детским домом-интернатом и handmade-мастерами. Также здесь разместятся выставки художественных картин и раритетных пасхальных открыток.

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ИСТОЧНИК KP.RU