2019-04-26T13:05:23+03:00
Происшествия

В Чебоксарах горящий "УАЗ-Патриот" помогли потушить случайно проезжавшие мимо дорожники

Машина вспыхнула на ходу [видео]
Ирина ЛЕСКОВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Житель Чебоксар 25 апреля проезжал по городу, когда из-под капота его внедорожника "УАЗ-Патриот" показалось пламя. Мужчина сразу остановил автомобиль и выскочил из него. Остановился на встречке и КАМАЗ дорожных служб, случайно проезжавший мимо. К удаче водителя горящей машины большегруз перевозил воду в большой цистерне.

Дорожники, к слову, быстро сориентировались - расправили шланги и водитель внедорожника начал сбивать пламя струей.

В Чебоксарах горящий "УАЗ-Патриот" помогли потушить случайно проезжавшие мимо дорожники.соцсети

Все процедуру спасения автомобиля сняли на видео очевидцы, которым только и оставалось подсказывать, откуда еще из машины пробивается огонь.

По предварительным данным, причина воспламенения внедорожника "УАЗ-Патриот" - короткое замыкание в электропроводке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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