В Чебоксарах горящий "УАЗ-Патриот" помогли потушить случайно проезжавшие мимо дорожники
Житель Чебоксар 25 апреля проезжал по городу, когда из-под капота его внедорожника "УАЗ-Патриот" показалось пламя. Мужчина сразу остановил автомобиль и выскочил из него. Остановился на встречке и КАМАЗ дорожных служб, случайно проезжавший мимо. К удаче водителя горящей машины большегруз перевозил воду в большой цистерне.
Дорожники, к слову, быстро сориентировались - расправили шланги и водитель внедорожника начал сбивать пламя струей.
В Чебоксарах горящий "УАЗ-Патриот" помогли потушить случайно проезжавшие мимо дорожники.соцсети
Все процедуру спасения автомобиля сняли на видео очевидцы, которым только и оставалось подсказывать, откуда еще из машины пробивается огонь.
По предварительным данным, причина воспламенения внедорожника "УАЗ-Патриот" - короткое замыкание в электропроводке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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