2019-04-26T12:15:26+03:00
Общество

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка

Этот праздник он назвал немеркнущим символом самобытной татарской культуры
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Ежегодно 26 апреля в Татарстане отмечается День родного языка и день рождения поэта Габдуллы Тукая. Президент республики Рустам Минниханов поздравил жителей региона с этим праздником и назвал его немеркнущим символом самобытной татарской культуры и гордостью нашего многомиллионного народа.

- Габдулла Тукай духовно окрылил наш народ, связав нас многочисленными творческими нитями с культурой других народов великой России и всего тюркского мира. Символично, что его именем в прошлом году, по итогам всенародного голосования, был назван международный аэропорт города Казани, - отметил Рустам Минниханов.

Также глава Татарстана заметил, что жители республики ответственны перед будущими поколениями за то огромное духовно-культурное богатство, которое досталось нам от предков. После, он пожелал всем мира, счастья, добра и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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