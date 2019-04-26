Татарстану выделили 582 миллиона рублей на возмещение затрат особой экономической зоны «Алабуга»

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-26T13:23:57+03:00

До конца 2019 года в республику на эти цели должно поступить еще 886 миллионов рублей

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Татарстан получит 582 миллиона рублей на возмещение затрат особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга». Соответствующая сумма была выделена из федерального бюджета. Однако это только первая часть средств необходимых для этой цели. Так, до конца 2019 года республика должна получить еще 886 миллионов рублей, сообщает региональное министерство экономики региона.

- Источником средств являются уплаченные резидентами ИП «ОЭЗ ППТ «Алабуга» в федеральный бюджет налоги и таможенные платежи (100% налога на прибыль, 50% НДС, 100% акцизов на автомобили легковые и мотоциклы, 50 % таможенных пошлин), - уточняют в ведомстве.

Отметим, что в прошлом году на возмещение затрат особой экономической зоны «Алабуга» Татарстан получил 1 миллиард рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU