В Казани разыскивают водителей, который сбили пешеходов, а после сбежали с места ДТП
24 апреля в столице Татарстана два водителя сбили пешеходов и уехали с места ДТП. Их теперь разыскивают сотрудники ГИБДД города.
Так, в 15.40 напротив дома №36А по улице Озерной в Авиастроительном районе был совершен наезд на 55-летнюю женщину. Она получила многочисленные травмы. Личность сбежавшего водителя пока не установлена.
Далее уже в 21.30 около дома №22 по улице Бигичева машина сбила 14-летнюю школьницу. Девочка, по предварительным данным, переходила дорогу в неустановленном месте. Как и в первом случае водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП девочка получила травму ноги.
ГИБДД Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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