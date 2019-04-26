2019-04-26T11:50:18+03:00
Происшествия

В Казани разыскивают водителей, который сбили пешеходов, а после сбежали с места ДТП

Сотрудники ГИБДД города просит откликнуться очевидцев
Ирина ЛЕСКОВА
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Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают сбежавших с мест аварий водителейСотрудники Госавтоинспекции разыскивают сбежавших с мест аварий водителейФото: Из материалов пресс-службы
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24 апреля в столице Татарстана два водителя сбили пешеходов и уехали с места ДТП. Их теперь разыскивают сотрудники ГИБДД города.

Так, в 15.40 напротив дома №36А по улице Озерной в Авиастроительном районе был совершен наезд на 55-летнюю женщину. Она получила многочисленные травмы. Личность сбежавшего водителя пока не установлена.

Далее уже в 21.30 около дома №22 по улице Бигичева машина сбила 14-летнюю школьницу. Девочка, по предварительным данным, переходила дорогу в неустановленном месте. Как и в первом случае водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП девочка получила травму ноги.

ГИБДД Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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