В Казани 13-летняя школьница получила травму в троллейбусе

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-26T12:42:31+03:00

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25 апреля, в 21.30 дорожно-транспортное происшествие произошло в салоне троллейбуса №8 напротив дома №19 по улице Пушкина в пятницу. Во время движения общественного транспорта не удержалась и упала 13-летняя пассажирка.

На место аварии вызывали сотрудников ГИБДД и бригаду "скорой помощи". У пострадавшей зафиксирована травма ноги.

Всего за прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 146 ДТП, из них пять происшествий с пострадавшими – три наезда на пешеходов и два падения пассажиров. В результате пять участников ДТП – три пешехода (в том числе ребенок) и два пассажира (в том числе ребенок) - получили травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU