В Татарстане во время пожара пострадала 91-летняя женщина

СЕГОДНЯ 11:08 2019-04-26T11:08:38+03:00

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Пожар в частном доме на улице Дорожной в деревне Старое Альметьево Нурлатского района республики вспыхнул 26 апреля, в пятницу, в 3.50. Пожар заметили соседи, и вызвали огнеборцев. К моменту приезда первых пожарных расчетов открытым огнем горели дом и баня общей площадью 105 квадратных метров. Была угроза распространение пламени на два дома находящихся на расстоянии 5 и 10 метров. На месте пожара находились соседи, с их слов установлено, что людей внутри нет. Пожарным удалось отстоять соседние дома, но дом, с которого все началось, выгорел полностью.

Когда с огнем справились, выяснилось, что ожоги 25% тела получила 91-летняя мать хозяина дома. Женщину госпитализировали.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU