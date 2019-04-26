2019-04-26T11:08:38+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара пострадала 91-летняя женщина

Ее с ожогами 25% тела доставили в больницу
Ирина ЛЕСКОВА
Поделиться:
Огонь уничтожил дом и банюОгонь уничтожил дом и банюФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Пожар в частном доме на улице Дорожной в деревне Старое Альметьево Нурлатского района республики вспыхнул 26 апреля, в пятницу, в 3.50. Пожар заметили соседи, и вызвали огнеборцев. К моменту приезда первых пожарных расчетов открытым огнем горели дом и баня общей площадью 105 квадратных метров. Была угроза распространение пламени на два дома находящихся на расстоянии 5 и 10 метров. На месте пожара находились соседи, с их слов установлено, что людей внутри нет. Пожарным удалось отстоять соседние дома, но дом, с которого все началось, выгорел полностью.

Когда с огнем справились, выяснилось, что ожоги 25% тела получила 91-летняя мать хозяина дома. Женщину госпитализировали.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани разыскивают водителей, который сбили пешеходов, а после сбежали с места ДТП
1, 7, 8 и 9 мая в центре Чебоксар будет ограничена продажа спиртного
Татарстан выделит 6,9 миллионов рублей на покупку кукол для детских садов республики
В парках Казани началась обработка территорий от клещей и грызунов
В Татарстане спасатели вытащили из погреба 90-летнего пенсионера
В Марий Эл перевернулась лодка на реке Илеть, утонул рыбак
В Казани женщина-водитель сбила во дворе многоэтажки 3-летнего ребенка
Автопробег Росгвардии в честь Победы в ВОВ завершится в Казани
Жительница Чебоксар перевела 11 тысяч долларов США "генерал-майору миротворческих сил ООН"
В Чувашии «Вурнарскй мясокомбинат» выпускал неправильную колбасу
В Казани в честь Дня Победы 2019 началась Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
В Чебоксарах спасатели убедили мужчину с манией преследования не прыгать с крыши
На прошедшей неделе казанцы называли своих детей Назар, Леон, Адам и Иоанна
Стало известно, когда в Казани ГИБДД проведут по автобусам рейд "Тоннель"