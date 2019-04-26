2019-04-26T10:54:06+03:00
Экономика

Татарстан выделит 6,9 миллионов рублей на покупку кукол для детских садов республики

Игрушки будут говорить 58 фраз на национальном языке
Алина ГАБДУЛИНА
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246 игрушек отправят в Набережные Челны, а еще 640 – в Казань246 игрушек отправят в Набережные Челны, а еще 640 – в КазаньФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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На сайте госзакупок появился тендер Министерства образования Татарстана на покупку 3984 кукол, говорящих на татарском языке. На это из бюджета республики готовы выделить порядка 6,9 миллионов рублей.

Известно, что 1992 куклы-мальчика по имени Айнур и 1992 куклы-девочки по имени Айгуль после приобретения будут распределены по детским садам республики. В частности, 246 игрушек отправят в Набережные Челны, а еще 640 – в Казань.

Согласно техническому заданию, куклы должны произносить 58 татарских фраз. Например, «Я говорю по-татарски» и «На флаге Татарстана три цвета: зеленый, белый и красный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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