Татарстан выделит 6,9 миллионов рублей на покупку кукол для детских садов республики
Игрушки будут говорить 58 фраз на национальном языке
246 игрушек отправят в Набережные Челны, а еще 640 – в КазаньФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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На сайте госзакупок появился тендер Министерства образования Татарстана на покупку 3984 кукол, говорящих на татарском языке. На это из бюджета республики готовы выделить порядка 6,9 миллионов рублей.
Известно, что 1992 куклы-мальчика по имени Айнур и 1992 куклы-девочки по имени Айгуль после приобретения будут распределены по детским садам республики. В частности, 246 игрушек отправят в Набережные Челны, а еще 640 – в Казань.
Согласно техническому заданию, куклы должны произносить 58 татарских фраз. Например, «Я говорю по-татарски» и «На флаге Татарстана три цвета: зеленый, белый и красный».
ИСТОЧНИК KP.RU