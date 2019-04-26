В парках Казани началась обработка территорий от клещей и грызунов

СЕГОДНЯ 10:35 2019-04-26T10:35:31+03:00

Работы уже прошли в парках имени Горького, «Черное озеро», «Калейдоскоп», Лядском саду, сквере имени Тинчурина и Горкинско-Ометьевском лесу Фото: Алина НИЗАМОВА

Она будет проходить вплоть до 30 апреля

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В парках и скверах Казани стартовала дератизация – обработка от грызунов и акарицидная обработка от клещей.

Известно, что работы уже прошли в парках имени Горького, «Черное озеро», «Калейдоскоп», Лядском саду, сквере имени Тинчурина и Горкинско-Ометьевском лесу. В скором времени от вредителей и опасных насекомых обработают парк «Континент», площадку возле Центра семьи «Казан» и парк Победы, сообщает мэрия Казани.

Обработка всех территорий завершиться до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU