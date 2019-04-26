2019-04-26T10:17:29+03:00
Происшествия

В Татарстане спасатели вытащили из погреба 90-летнего пенсионера

Мужчину госпитализировали
Ирина ЛЕСКОВА
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Пенсионера подняли из погребаПенсионера подняли из погребаФото: МЧС Татарстана
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ЧП произошло в частном доме на улице Интернациональной в Альметьевске утром в 8.37 в четверг, 25 апреля. Родственники сообщили, что 90-летний пенсионер упал в погреб, находящийся в комнате. Самостоятельно выбраться не может, необходима помощь.

К дому, где живет пенсионер, прибыли спасатели и "скорая помощь". В присутствии медиков с помощью альпинистского снаряжения спасатели подняли пострадавшего мужчину из погреба. После его осмотра врачами было принято решение госпитализировать пострадавшего. Спасатели помогли доставить мужчину до автомобиля СМП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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