В Марий Эл перевернулась лодка на реке Илеть, утонул рыбак

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-26T09:53:35+03:00

Тело погибшего доставили на берег и передали полицейским Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

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Сообщение о том, что во время рыбалки перевернулась лодка и утонул мужчина на реке Илеть в Звениговском районе республики, поступило к дежурной группе Марийского аварийно-спасательной службы 24 апреля. На место ЧП - к мосту через реку, выехали сотрудники отряда. Оказалось, что утонул 57-летний житель поселка Красногорский.

Водолазы сумели отыскать и поднять на поверхность тело погибшего. Его доставили на берег и передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU