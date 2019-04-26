В Марий Эл перевернулась лодка на реке Илеть, утонул рыбак
На место происшествия выезжали спасатели из республиканской аварийно-спасательной службы
Тело погибшего доставили на берег и передали полицейскимФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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Сообщение о том, что во время рыбалки перевернулась лодка и утонул мужчина на реке Илеть в Звениговском районе республики, поступило к дежурной группе Марийского аварийно-спасательной службы 24 апреля. На место ЧП - к мосту через реку, выехали сотрудники отряда. Оказалось, что утонул 57-летний житель поселка Красногорский.
Водолазы сумели отыскать и поднять на поверхность тело погибшего. Его доставили на берег и передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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