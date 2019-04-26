2019-04-26T09:36:19+03:00
Происшествия

В Казани женщина-водитель сбила во дворе многоэтажки 3-летнего ребенка

Мальчик получил ушибы головы
Ирина ЛЕСКОВА
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На место аварии выезжали медики и сотрудники ДПСНа место аварии выезжали медики и сотрудники ДПСФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 апреля в 16.35 во дворе жилой многоэтажки на улице Салиха Батыева в Приволжском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 37-летняя женщина-водитель, управлявшая автомобилем "Фольксваген Поло" совершила наезд на трехлетнего мальчика. Все произошло во дворе дома №5, где вместе с родителями гулял мальчик. Автовладелица не выбрала безопасную скорость, как полагают автоинспекторы, в результате этого и сбила ребенка.

- В результате наезда мальчик получил ушиб мягких тканей головы, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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