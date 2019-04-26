Автопробег Росгвардии в честь Победы в ВОВ завершится в Казани

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-26T10:10:16+03:00

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Два автопробега Росгвардии, проводимых в честь 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, финишируют в Казани 28 апреля. Стартовал пробег 20 апреля в Центре специального назначения «Витязь» ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского в подмосковной Балашихе.

Во время марша участники автопробега Росгвардии делают остановки и проводят патриотические мероприятия в школах, колледжах и кадетских классах Росгвардии, предприятиях, выпускавших военную продукцию в годы Великой Отечественной Войны.

В честь завершения автопробегов в отдельном отряде спецназа Приволжского округа ВНГ России будет организован «день открытых дверей». В рамках мероприятия участники автопробега возложат гирлянду к мемориалу спецназовцев, погибших при исполнении воинского долга, в часовне отряда пройдет Пасхальное богослужение. После этого гостям праздника продемонстрируют действия спецназовцев по задержанию условного преступника с применением служебной собаки, а также организуют выставку стрелкового вооружения, экипировки и боевой техники.

Завершится автомобильный марш Росгвардии на территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» в пос. Крутушка, где состоится поднятие флага XVI Всероссийского молодежного образовательного сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз-2019 – Наследники Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU