2019-04-25T19:19:52+03:00
Общество

В Казани в честь Дня Победы 2019 началась Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

Волонтеры раздают этот символ праздника в разных точках города
Олег ЛУГОВОЙ
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До 9 мая в городе запланировано раздать 15 тысяч этих символов Победы.До 9 мая в городе запланировано раздать 15 тысяч этих символов Победы.
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В этот четверг, 25 апреля, в столице Татарстана в честь Дня Победы 2019 стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».

Так, на улице Баумана торжественно разрезали две 100-метровые ленты. В итоге из них получилось более 300 символов Дня Победы. Всех их волонтеры раздали прохожим.

Отметим, их раздавать и объяснять, как крепить, в Казани будут вплоть до 9 мая.

Так, волонтеры будут работать на улице Баумана - возле часов, возле Центра семьи «Казан» и театра им.Камала, а также в парках им.Горького, Петрова, им.Урицкого, «Крылья Советов», Победы и в Горкинско-Ометьевском лесу.

Там получить георгиевскую ленточку можно с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 19.00 ежедневно. Всего до 9 мая запланировано раздать 15 тысяч этих символов Победы. Напомним, что для этого на казанской текстильной фабрике выпустят 5 миллионов метров георгиевской ленты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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