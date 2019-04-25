На прошедшей неделе казанцы называли своих детей Назар, Леон, Адам и Иоанна

СЕГОДНЯ 18:52 2019-04-25T18:52:42+03:00

В ЗАГСе города составили рейтинг самых популярных и редких имен для новорожденных с 15 по 21 апреля

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Специалисты казанского ЗАГСа на прошедшей неделе – с 15 по 21 апреля, зарегистрировали появление на свет 308 детей. Из них 163 – это мальчики, а 145 – девочки.

Самый минимальный вес, который ребенок имел при рождении, в этот раз был равен всего 840 граммам, а самый богатырский – 4 560 граммов.

Не оставили без внимания и то, как казанцы называли своих детей.

Так, в топ самых популярных имен в этот раз попали: Ясмина, Амина, Тимур, Данил, Ислам, Алексей, Малика, Арина, Мирон, Виктория и Карим.

В рейтинг же самых редких попали: Назар, Иосиф, Леон, Марианна, Сария, Салиха, Адам, Юлиана и Иоанна.

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ИСТОЧНИК KP.RU