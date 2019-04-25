Президента Татарстана попросили запретить продажу спиртного во время Рамадана 2019
Во время Рамадана 2019 президента Татарстана Рустама Минниханова просят запретить в республике продажу спиртного. Соответствующее открытое письмо подписали председатель Шуры аксакалов Татарстана, Всетатарский общественной центр и Всероссийская общественая организация мусульманских женщин «Муслима».
- Мы просим Вас в этот благочестивый месяц запретить продажу алкогольных напитков в Республике Татарстан. Этот благое деяние показало бы уважение властей Татарстана к чувствам мусульман; повысило бы престиж Татарстана в глазах 1,5-миллиардного исламского мира; стало бы стимулом к трезвой жизни для татарского народа, - гласит то самое открытое письмо.
При этом его авторы уверяют, что именно водка является одной из причин потери языка, культуры морали, а также превращает народ в стадо баранов.
Напомним, на днях президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о выходных днях на Ураза-байрам и Курбан-байрам 2019.
ИСТОЧНИК KP.RU