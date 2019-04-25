2019-04-25T17:02:30+03:00
Общество

Президента Татарстана попросили запретить продажу спиртного во время Рамадана 2019

Соответствующее обращение подписали аксакалы, всетатарский общественной центр и организация мусульманских женщин «Муслима»
Олег ЛУГОВОЙ
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Авторы обращения к главе республики уверяют, что именно водка является одной из причин потери языка, культуры морали, а также превращает народ в стадо баранов.Авторы обращения к главе республики уверяют, что именно водка является одной из причин потери языка, культуры морали, а также превращает народ в стадо баранов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Во время Рамадана 2019 президента Татарстана Рустама Минниханова просят запретить в республике продажу спиртного. Соответствующее открытое письмо подписали председатель Шуры аксакалов Татарстана, Всетатарский общественной центр и Всероссийская общественая организация мусульманских женщин «Муслима».

- Мы просим Вас в этот благочестивый месяц запретить продажу алкогольных напитков в Республике Татарстан. Этот благое деяние показало бы уважение властей Татарстана к чувствам мусульман; повысило бы престиж Татарстана в глазах 1,5-миллиардного исламского мира; стало бы стимулом к трезвой жизни для татарского народа, - гласит то самое открытое письмо.

При этом его авторы уверяют, что именно водка является одной из причин потери языка, культуры морали, а также превращает народ в стадо баранов.

Напомним, на днях президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о выходных днях на Ураза-байрам и Курбан-байрам 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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