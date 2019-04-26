2019-04-26T08:30:30+03:00
Происшествия

Жительница Чебоксар перевела 11 тысяч долларов США "генерал-майору миротворческих сил ООН"

Мужчина обещал приехать и жениться на ней
Ирина ЛЕСКОВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Поиски любви привели 53-летнюю жительницу Чебоксар на один из сайтов знакомств.

Там на нее обратил внимание мужчина, который представился генерал-майором миротворческих сил ООН. Их интернет-переписка длилась несколько месяцев. Затем "генерал" предложил продолжить отношения на другом уровне и сообщил, что собирается переехать в Россию.

Своей избраннице он рассказал, что по партнерской программе "сначала в нашу страну въедет его багаж, после его активации, приедет и он". Денег на эти цели у мужчины не оказалось, и он предложил женщине оплатить все ее затраты на это уже при личной встрече.

В итоге окрыленная женщина доверчиво перевела мошеннику почти 11 тысяч долларов США, взяв их в кредит у банка.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Для установления обстоятельств и личности подозреваемого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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