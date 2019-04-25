KazanSummit 2019: Владимир Путин назвал мусульманские страны традиционными партнерами России

СЕГОДНЯ 16:46 2019-04-25T16:47:56+03:00

Президент также отметил, что участникам мероприятия предстоит обсудить актуальные вопросы, касающиеся наращивания торгового, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Перед началом пленарного заседания форума ХI Международного экономического саммита «Россия – исламский мир. KazanSummit 2019» президент Татарстана Рустам Минниханов зачитал участникам приветствие Президента России Владимира Путина.

- Мусульманские страны — традиционные партнеры России в деле продвижения межцивилизационного и межконфессионального диалога в усилиях по обеспечению безопасности на региональном и глобальном уровнях. Наши связи в экономике также развиваются весьма динамично и становятся все более разнообразными, - гласит послание Главы Государства.

Также Владимир Путин отметил, что участникам мероприятия предстоит обсудить актуальные вопросы, касающиеся наращивания торгового, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а также координации усилий в решении многих острых социальных проблем.

Напомним, KazanSummit 2019 проходит в столице Татарстана с 24 по 26 апреля на территории нового выставочного центра «Казань Экспо».

ИСТОЧНИК KP.RU