KazanSummit 2019: Владимир Путин назвал мусульманские страны традиционными партнерами России
Перед началом пленарного заседания форума ХI Международного экономического саммита «Россия – исламский мир. KazanSummit 2019» президент Татарстана Рустам Минниханов зачитал участникам приветствие Президента России Владимира Путина.
- Мусульманские страны — традиционные партнеры России в деле продвижения межцивилизационного и межконфессионального диалога в усилиях по обеспечению безопасности на региональном и глобальном уровнях. Наши связи в экономике также развиваются весьма динамично и становятся все более разнообразными, - гласит послание Главы Государства.
Также Владимир Путин отметил, что участникам мероприятия предстоит обсудить актуальные вопросы, касающиеся наращивания торгового, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного сотрудничества, а также координации усилий в решении многих острых социальных проблем.
Напомним, KazanSummit 2019 проходит в столице Татарстана с 24 по 26 апреля на территории нового выставочного центра «Казань Экспо».
ИСТОЧНИК KP.RU