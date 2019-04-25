Казахстан увеличит экспорт своей продукции в Татарстан в 6 раз
Казахстан увеличит экспорт своей продукции в Татарстан в 6 раз. Причина этого – желание догнать объемы поставленной в прошлом году продукции из этого региона России.
О таком намерении заявил в ходе XI Международного экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2019» председатель внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов.
Он отметил, что в 2018 году экспорт казахстанской продукции в Татарстан составил 77,5 миллионов долларов США, в то время как дружественная республика поставила им товаров на 622 миллиона долларов США.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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