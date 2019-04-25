СЕГОДНЯ 14:56 2019-04-25T14:56:40+03:00

В 2018 году экспорт казахстанской продукции в Татарстан составил 77,5 миллионов долларов США, в то время как дружественная республика поставила им товаров на 622 миллиона долларов США. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Причина этого – желание догнать объемы поставленной в прошлом году продукции из этого региона России

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Казахстан увеличит экспорт своей продукции в Татарстан в 6 раз. Причина этого – желание догнать объемы поставленной в прошлом году продукции из этого региона России.

О таком намерении заявил в ходе XI Международного экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit 2019» председатель внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов.

Он отметил, что в 2018 году экспорт казахстанской продукции в Татарстан составил 77,5 миллионов долларов США, в то время как дружественная республика поставила им товаров на 622 миллиона долларов США.

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ИСТОЧНИК KP.RU