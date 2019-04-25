Санатории-2019: все об отдыхе и лечении в здравнице «Ставрополь»
Место выбрано просто идеально - вроде и в черте города, но вдали от загазованных улиц и шумных микрорайонов. Вместо безликих высоток - сосны, благоухающие свежестью и хвоей, умиротворяюще действующие на всех гостей санатория; а свежий ветерок с берега самой длинной реки Европы унесет прочь заботы большого города – адрес здравницы «Ставрополь»:
Самарская область, г. Тольятти, Зеленая зона, Лесопарковое шоссе, 22.
К слову, в «Ставрополь» принимают вместе с детьми. Для них работает игровая комната, где мальчишки и девчонки будут находиться под присмотром квалифицированных воспитателей на время недолгой отлучки родителей на лечение.
Подробнее о возможностях здравницы «Ставрополь» можно узнать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU