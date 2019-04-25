Герои России, родившиеся в Чувашии, начнут получать по 120 тысяч рублей в год

СЕГОДНЯ 18:04 2019-04-25T18:04:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ об установлении ежегодной выплате героям России. Выплата учреждена в целях усиления социальной поддержки. В силу указ должен вступить 5 мая текущего года.

Так, герои России, родившиеся в Чувашии, будут получать ежегодно по 120 тысяч рублей. Порядок осуществления указанной выплаты будет определен кабинетом министров республики.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU