Герои России, родившиеся в Чувашии, начнут получать по 120 тысяч рублей в год
Выплата учреждена в целях усиления социальной поддержки
Фото: pixabay.com
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ об установлении ежегодной выплате героям России. Выплата учреждена в целях усиления социальной поддержки. В силу указ должен вступить 5 мая текущего года.
Так, герои России, родившиеся в Чувашии, будут получать ежегодно по 120 тысяч рублей. Порядок осуществления указанной выплаты будет определен кабинетом министров республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU