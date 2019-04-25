2019-04-25T19:41:22+03:00
Общество

В Чувашии «Вурнарскй мясокомбинат» выпускал неправильную колбасу

Из-за претензий к качеству продукции предприятия Россельхознадзор республики уже возбудил дело об административном правонарушении
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что на «Вурнарском мясокомбинате» в Чувашии производили некачественную колбасу. Об этом сообщает Россельхознадзор республики, отмечая, что лабораторные исследования были проведены 21 января и 12 февраля текущего года.

- В вареной колбасе «Русская» категории Б, были обнаружены сульфитредуцирующие клостридии, а в вареной молочной колбасе категории Б - мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы в количестве КМАФАнМ 7,5×103 КОЕ/г, что не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза, - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, отмечается, что на мясокомбинате техпроцессы производства продукции были выбраны без учета возможных загрязнений, также на предприятии не проводился мониторинг опасных факторов, оказывающих воздействие на выпуск продукции.

Россельхознадзор возбудил дело об административном правонарушении. Мясокомбинат уже выплатил штраф в размере 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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