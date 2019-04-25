В Марий Эл столкнулись "Газель", фура и "КАМАЗ": один человек погиб

СЕГОДНЯ 14:06 2019-04-25T14:06:30+03:00

Мужчина скончался еще до приезда "скорой". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По предварительным данным, виновник аварии выехал на встречку

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Смертельное столкновение двух грузовиков произошло 24 апреля в 10.45 на 37 километре автодороги «Вятка» в Звениговском районе республики.

В аварии участвовали автомобили ГАЗ-3009 и DAF-XF 105 с полуприцепом. По предварительным данным, 33-летний водитель отечественного грузовика выехал на встречку в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен».

Там его автомобиль врезался в другой грузовик, который после по касательной сбоку задел встречный КАМАЗ-5490 с полуприцепом.

Водитель иномарки получил травмы, после оказания медицинской помощи, был отпущен домой.

Водитель же автомашины ГАЗ-3009 от полученных травм скончался на месте ДТП еще до приезда скорой медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU