В Марий Эл столкнулись "Газель", фура и "КАМАЗ": один человек погиб
Смертельное столкновение двух грузовиков произошло 24 апреля в 10.45 на 37 километре автодороги «Вятка» в Звениговском районе республики.
В аварии участвовали автомобили ГАЗ-3009 и DAF-XF 105 с полуприцепом. По предварительным данным, 33-летний водитель отечественного грузовика выехал на встречку в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен».
Там его автомобиль врезался в другой грузовик, который после по касательной сбоку задел встречный КАМАЗ-5490 с полуприцепом.
Водитель иномарки получил травмы, после оказания медицинской помощи, был отпущен домой.
Водитель же автомашины ГАЗ-3009 от полученных травм скончался на месте ДТП еще до приезда скорой медицинской помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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