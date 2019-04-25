2019-04-25T15:39:06+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах девушка, убегая от шайтанов, разгромила два кафе

Ее задержали и передали в руки медиков психиатрической бригады "скорой помощи" [видео]
Ирина ЛЕСКОВА
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В итоге на девушку пришлось надеть наручники.В итоге на девушку пришлось надеть наручники.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В среду, 23 апреля, сотрудников ЧОП "Дельта" вызвали по тревоге в одно из кафе в Центральном района Набережных Челнов. Прибыв на место, они увидели как неизвестная девушка скандалит, ругается матом, буянит и пристает к посетителям.

Охранники не решились применить силу в полную меру, и в результате незнакомке удалось убежать. По пути она разбила задний фонарь на патрульном автомобиле и, перебежав дорогу, бросилась в другое кафе, в котором также начала дебоширить и все громить.

Во время задержания сотрудники ЧОП все же были вынуждены надеть на девушку наручники. Объясняя, что произошло, она рассказала, что убегала от преследующих ее шайтанов. Задержанную увезли с собой медики психиатрической бригады "скорой помощи".

В Набережных Челнах девушка, убегая от шайтанов, разгромила два кафе. Автор: ЧОП "Дельта".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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