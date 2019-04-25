В Набережных Челнах девушка, убегая от шайтанов, разгромила два кафе
В среду, 23 апреля, сотрудников ЧОП "Дельта" вызвали по тревоге в одно из кафе в Центральном района Набережных Челнов. Прибыв на место, они увидели как неизвестная девушка скандалит, ругается матом, буянит и пристает к посетителям.
Охранники не решились применить силу в полную меру, и в результате незнакомке удалось убежать. По пути она разбила задний фонарь на патрульном автомобиле и, перебежав дорогу, бросилась в другое кафе, в котором также начала дебоширить и все громить.
Во время задержания сотрудники ЧОП все же были вынуждены надеть на девушку наручники. Объясняя, что произошло, она рассказала, что убегала от преследующих ее шайтанов. Задержанную увезли с собой медики психиатрической бригады "скорой помощи".
В Набережных Челнах девушка, убегая от шайтанов, разгромила два кафе. Автор: ЧОП "Дельта".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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