2019-04-25T16:59:58+03:00
Происшествия

В Татарстане водитель на скорости вылетел с дороги в реку и погиб

Мужчина скончался на месте происшествия, не приходя в сознание [фото]
Ирина ЛЕСКОВА
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Фото: ГИБДД ТатарстанаФото: ГИБДД Татарстана
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 апреля в 12.30 возле села Кемешь-Куль в Мамадышском районе республики.

По предварительным данным, 51-летний мужчина, управлявший отечественным автомобилем "Лада Приора", превысил безопасную скорость на местной дороге, не справился с управлением и вылетел с проезжей части в реку Искубаш.

Во время аварии водитель получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.

Для того, чтобы вытащить из реки легковушку, пришлось вызывать спецтехнику и поднимать на берег.

Фото: ГИБДД Татарстана

Фото: ГИБДД Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU

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