В Татарстане водитель на скорости вылетел с дороги в реку и погиб
Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 апреля в 12.30 возле села Кемешь-Куль в Мамадышском районе республики.
По предварительным данным, 51-летний мужчина, управлявший отечественным автомобилем "Лада Приора", превысил безопасную скорость на местной дороге, не справился с управлением и вылетел с проезжей части в реку Искубаш.
Во время аварии водитель получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.
Для того, чтобы вытащить из реки легковушку, пришлось вызывать спецтехнику и поднимать на берег.
Фото: ГИБДД Татарстана
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ИСТОЧНИК KP.RU
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