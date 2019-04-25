29 апреля в Казани на улице Кремлевская перекроют движение из-за построения «СОЮЗ-2019 – Наследники Победы»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-25T12:52:24+03:00

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В грядущий понедельник, 29 апреля, в центре Казани на площади Первого Мая – у памятника Мусе Джалилю, в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет построение участников Всероссийского молодежного образовательного сбора военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ-2019 – Наследники Победы».

В связи с этим в этот день с 10.00 до 14.00 будет перекрыто движение транспорта на улице Кремлевская – около дома №1.

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ИСТОЧНИК KP.RU