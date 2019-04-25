Стало известно, когда в Казани ГИБДД проведут по автобусам рейд "Тоннель"

СЕГОДНЯ 18:34 2019-04-25T18:34:33+03:00

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ГИБДД Казани 26 апреля проведут очередной профилактический рейд "Тоннель", во время которого сплошным проверкам подвергнутся автобусы. Проверят весь транспорт, который осуществляет регулярные или заказные пассажирские перевозки по городским, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам.

Правоохранители обратят внимание на тех водителей, которые не соблюдают правила перевозки пассажиров, управляющие автобусами без документов, а также вышедшими в рейс на неисправном транспорте. Адресная работа будет проводиться и с водителями, уклоняющимися от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД.

К слову, если выяснится, что автобус неисправен, его эксплуатацию приостановят.

Напомним, что с начала года в Казани из-за нарушения правил дорожного движения водителями автобусов на 47% возросло количество ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU