Стало известно, когда в Казани ГИБДД проведут по автобусам рейд "Тоннель"
ГИБДД Казани 26 апреля проведут очередной профилактический рейд "Тоннель", во время которого сплошным проверкам подвергнутся автобусы. Проверят весь транспорт, который осуществляет регулярные или заказные пассажирские перевозки по городским, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам.
Правоохранители обратят внимание на тех водителей, которые не соблюдают правила перевозки пассажиров, управляющие автобусами без документов, а также вышедшими в рейс на неисправном транспорте. Адресная работа будет проводиться и с водителями, уклоняющимися от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД.
К слову, если выяснится, что автобус неисправен, его эксплуатацию приостановят.
Напомним, что с начала года в Казани из-за нарушения правил дорожного движения водителями автобусов на 47% возросло количество ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU