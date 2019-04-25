В Татарстане выяснили какая из докторских колбас самая вкусная
В Госалкогольинспекции Татарстана прошла дегустация докторской колбасы. Продукт разных марок оценивали как сотрудники надзорного органа, так и работники регионального Роспотребнадзова, лабораторий и торговых сетей.
Всего в дегустации участвовали 12 образцов колбасы из Татарстана и соседних регионов от 279 до 671 рубля.
В итоге лидером, по мнению присутствующих, стала продукция Елабужского и Мамадышского предприятий. Самые низкие оценки также получила колбаса из Татарстана - из Пестречинского и Зеленодольского районов. Отмечается, что исследования проводились в два этапа - на вкус и состав.
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ИСТОЧНИК KP.RU