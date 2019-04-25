35 тысяч жителей Чувашии не смогут покинуть пределы России из-за долгов

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-25T16:00:05+03:00

Сейчас минимальная сумма для введения ограничения выезда за границу, составляет 30 тысяч рублей

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По информации на 1 апреля 2019 года, около 35 тысяч жителей Чувашии не могут покинуть пределы России из-за наличия у них долгов.

Известно, что с 1 октября 2017 года минимальная сумма долга, при которой пристав может ограничить гражданину России выезд за границу, составляет 30 тысяч рублей. Однако если долг не погашен в течение двух месяцев, невыездной порог снижается до 10 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU