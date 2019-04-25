В Чебоксарах спасатели убедили мужчину с манией преследования не прыгать с крыши
В среду, 24 апреля, в 10.31, спасателям столицы Чувашии сообщили о том, что на улице Молодежная на крыше дома находится мужчина, который ведет себя подозрительно. Было похоже, что он хочет спрыгнуть вниз.
Начальник дежурной смены вместе с другими спасателями оперативно выехали по указанному адресу. Уговорами они убедили спуститься мужчину вниз. Уже там они выяснили, что тот явно неадекватен и поднялся на крышу из-за мания преследования.
По информации поисково-спасательной службы Чувашии, мужчина был передан сотрудникам полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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