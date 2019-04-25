Татарстанская авиакомпания запускает международный рейс "Махачкала-Тбилиси"

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-25T13:46:18+03:00

Первый перелет запланирован на 21 июня

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С 21 июня Тбилиси и Махачкалу свяжет прямой международный авиарейс, который будет организован татарстанской авиакомпанией.

Рейсы будут выполняться из аэропорта Махачкалы "Уйташ" в аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели. 50-местные самолеты Bombardier CRJ-200 будут перевозить пассажиров дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям.

Время в полете - 40 минут. Стоимость билета "туда-обратно" от 11 070 рублей при условии приобретения на сайте авиакомпании (в зависимости от курса евро). Продажа уже началась.

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ИСТОЧНИК KP.RU