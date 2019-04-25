СЕГОДНЯ 17:20 2019-04-25T17:20:02+03:00

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ Владимира Филиппова Фото: Ольга Крыльцова

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В пятницу, 26 апреля, в Чебоксарах завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление уже подписал сити-менеджер Алексей Ладыков. Оно опубликовано на официальном сайте администрации города.

В документе отмечено, что теплоснабжающие организации, расположенные на территории Чебоксар, прекратят подачу теплоносителя в систему теплоснабжения города с сохранением горячего водоснабжения.

Контроль за исполнением постановления Ладыков возложил на заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ Владимира Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU