В пятницу, 26 апреля, в Чебоксарах завершится отопительный сезон
Соответствующее постановление уже подписал сити-менеджер Алексей Ладыков
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ Владимира ФилипповаФото: Ольга Крыльцова
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В пятницу, 26 апреля, в Чебоксарах завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление уже подписал сити-менеджер Алексей Ладыков. Оно опубликовано на официальном сайте администрации города.
В документе отмечено, что теплоснабжающие организации, расположенные на территории Чебоксар, прекратят подачу теплоносителя в систему теплоснабжения города с сохранением горячего водоснабжения.
Контроль за исполнением постановления Ладыков возложил на заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ Владимира Филиппова.
ИСТОЧНИК KP.RU