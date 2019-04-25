В Татарстане в аварии с иномаркой погиб водитель "Оки"

СЕГОДНЯ 13:30 2019-04-25T13:30:39+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 24 апреля в 15.15 в Нижнекамске на улице Мурадьяна.

По предварительным данным, 83-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем "Ока", не выбрал безопасную скорость и наехал на бордюр. После этого его малолитражку выбросило на встречку, где она столкнулась с иномаркой "КИА Рио" под управлением 57-летней женщины.

Водитель "Оки" от полученных травм скончался на месте происшествия. Управлявшая иномаркой женщина и ее 67-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, сообщили в ГИБДД Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU