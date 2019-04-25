Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин предложил создать метрополию из Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-25T12:39:22+03:00

По его словам, это поспособствует ускорению развития регионов

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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин предложил заняться созданием метрополий в стране. Одна из них, по его мнению, могла бы быть организована на основе Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска. Это должно поспособствовать ускорению развития регионов, сообщает пресс-служба палаты.

В частности, на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге Кудрин заметил, что главной задачей субъектов Российской Федерации, не имеющих природных ресурсов в достаточном количестве, является поиск точек роста.

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ИСТОЧНИК KP.RU