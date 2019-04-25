В Йошкар-Оле должник по кредиту представил в суд фальшивые документы об его оплате
Еще в июле 2018 года в Йошкаролинском суде рассматривали гражданский иск о взыскании задолженности с местного жителя, взявшего деньги в кредит у банка. Свои обязательства по их возврату он не выполнял. Вот финансовое учреждение и решило получить свое через суд. Но мужчина во время процесса представил платежные поручения на сумму 132 тысячи 400 рублей - мол, он все уплатил.
Но тут выяснилось, что эти документы фальшивые.
- Возбуждено уголовное дело по статье "Фальсификация доказательств", - сообщили в следственном комитете Марий Эл. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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