Одна из улиц Казани получит название Баракят, что в означает «милость»

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-25T11:13:05+03:00

Она расположится в частном секторе Авиастротельного района города

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Стало известно, что новой улице в частном секторе Авиастроительного района Казани дадут название Баракят. Согласно словарю исламских терминов, «баракат» - приумножение блага по воле Господа, благодать, милость. Постановление о наименовании улицы уже подписано в казанском Исполкоме.

Отмечается, что такое название для улицы было выбрано с учетом обращений граждан, а также рекомендаций комиссии по топонимике.

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ИСТОЧНИК KP.RU