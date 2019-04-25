Одна из улиц Казани получит название Баракят, что в означает «милость»
Она расположится в частном секторе Авиастротельного района города
Фото: пресс-служба мэрии Казани
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Стало известно, что новой улице в частном секторе Авиастроительного района Казани дадут название Баракят. Согласно словарю исламских терминов, «баракат» - приумножение блага по воле Господа, благодать, милость. Постановление о наименовании улицы уже подписано в казанском Исполкоме.
Отмечается, что такое название для улицы было выбрано с учетом обращений граждан, а также рекомендаций комиссии по топонимике.
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ИСТОЧНИК KP.RU