В Татарстане водитель МАЗа погиб, опрокинувшись на дороге
Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 апреля в 16.27 в Тукаевском районе республики возле деревни Старый Дрюш на мосту через реку Иныш. По предварительным данным, 58-летний водитель самосвала МАЗ не выбрал безопасную скорость, и не смог остановить свой груженный щебнем автомобиль, когда его начало заносить на дороге. Грузовик задел установленные вдоль дороги ограничители, и опрокинулся на мосту. Несколь тонн щебня высыпались на проезжую часть.
Водитель МАЗа не был пристегнут ремнями безопасности и от полученных травм скончался на месте аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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