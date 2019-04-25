В Татарстане водитель МАЗа погиб, опрокинувшись на дороге

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-25T10:50:49+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 апреля в 16.27 в Тукаевском районе республики возле деревни Старый Дрюш на мосту через реку Иныш. По предварительным данным, 58-летний водитель самосвала МАЗ не выбрал безопасную скорость, и не смог остановить свой груженный щебнем автомобиль, когда его начало заносить на дороге. Грузовик задел установленные вдоль дороги ограничители, и опрокинулся на мосту. Несколь тонн щебня высыпались на проезжую часть.

Водитель МАЗа не был пристегнут ремнями безопасности и от полученных травм скончался на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU