В 2019 году Чувашия потратит более 300 миллионов рублей на оздоровление реки Волга

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-25T11:58:49+03:00

В рамках соответствующего федерального проекта до 2024 года в республике должны реконструировать и построить 13 очистных сооружений

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в 2019 году Чувашия потратит 334,8 миллиона рублей на оздоровление реки Волги. 330,8 миллиона из этой суммы будет предоставлено республике из федерального бюджета.

Известно, что в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» до 2024 года в Чувашии должны реконструировать и построить 13 очистных сооружений в Новочебоксарске, Ядрине, Мариинском Посаде и Марпосадском районе.

Кроме того, локальные очистные сооружения ливневых сточных вод будут построены в Чебоксарах и Новочебоксарске. Это поможет в три раза снизить объем отводимых в Волгу загрязненных вод.

В частности, в ближайшие два года будет реализовано два проекта. Во-первых, это строительство сооружения очистки дождевых стоков центральной части Чебоксар. В общем, на это будет потрачено 244,9 миллиона рублей. Во-вторых, строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков в поселке Вурнары - потратят 373,7 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU