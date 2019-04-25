Четверть школьников из Чувашии не смогли сдать ЕГЭ на его досрочном этапе

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-25T10:32:37+03:00

Больше всего заявлений поступило на сдачу экзаменов по русскому языку, математике профильного уровня и обществознанию Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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С 20 марта по 10 апреля в Чувашии проходил досрочный период единого государственного экзамена. ЕГЭ проводился на базе двух чебоксарских школ – № 56 и № 2. Из 263 человек, дававших экзамены в это время, 123 – не преодолели минимальный порог. Эта цифра почти в два раза больше той, что была в 2018 году.

Известно, что удален с экзамена был лишь один человек. Так, молодой человек, сдававший химию, был замечен с пластиковым мобильным телефоном.

Вместе с тем, 51 выпускник набрал 80 баллов и выше, что составило 11 % от общего количество сдававших. В том числе один участник получил 100 баллов по русскому языку.

Министерство образования Чувашии отмечает, что больше всего заявлений поступило на сдачу экзаменов по русскому языку, математике профильного уровня и обществознанию.

ИСТОЧНИК KP.RU