2019-04-25T10:32:37+03:00
Общество

Четверть школьников из Чувашии не смогли сдать ЕГЭ на его досрочном этапе

Всего же досрочно экзамены решили сдавать 263 человека
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Больше всего заявлений поступило на сдачу экзаменов по русскому языку, математике профильного уровня и обществознаниюБольше всего заявлений поступило на сдачу экзаменов по русскому языку, математике профильного уровня и обществознаниюФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

С 20 марта по 10 апреля в Чувашии проходил досрочный период единого государственного экзамена. ЕГЭ проводился на базе двух чебоксарских школ – № 56 и № 2. Из 263 человек, дававших экзамены в это время, 123 – не преодолели минимальный порог. Эта цифра почти в два раза больше той, что была в 2018 году.

Известно, что удален с экзамена был лишь один человек. Так, молодой человек, сдававший химию, был замечен с пластиковым мобильным телефоном.

Вместе с тем, 51 выпускник набрал 80 баллов и выше, что составило 11 % от общего количество сдававших. В том числе один участник получил 100 баллов по русскому языку.

Министерство образования Чувашии отмечает, что больше всего заявлений поступило на сдачу экзаменов по русскому языку, математике профильного уровня и обществознанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Санатории-2019: все об отдыхе и лечении в здравнице «Ставрополь»
В Марий Эл столкнулись "Газель", фура и "КАМАЗ": один человек погиб
Татарстанская авиакомпания запускает международный рейс "Махачкала-Тбилиси"
В Татарстане в аварии с иномаркой погиб водитель "Оки"
В Татарстане выяснили какая из докторских колбас самая вкусная
29 апреля в Казани на улице Кремлевская перекроют движение из-за построения «СОЮЗ-2019 – Наследники Победы»
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин предложил создать метрополию из Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска
В Казани трамвай, сошедший с рельс, поднимали краном
В 2019 году Чувашия потратит более 300 миллионов рублей на оздоровление реки Волга
30 апреля из-за студенческого марша в честь Дня Победы 2019 в центре Казани перекроют улицы
Одна из улиц Казани получит название Баракят, что в означает «милость»
В Татарстане водитель МАЗа погиб, опрокинувшись на дороге
В казанском аэропорту появился новый рейс в Калугу
В Татарстане должник заплатил 500 тысяч, когда у него арестовали вторую квартиру
В Чувашии во время пала травы погиб мужчина
Навигация на Волге началась: Три судна прошли через Чебоксарскую ГЭС
В Татарстане газом насмерть отравились два человека
25 апреля в Чебоксарах начнут раздавать георгиевские ленточки
В Марий Эл росгвардейцы спасли охотника, у которого начался сердечный приступ
Стал известен график работы казанских МФЦ на майские праздники 2019
Чувашия выделит еще 116 миллионов рублей на закупку турникетов и шлагбаумов
В Татарстане к 2020 году создадут «умный» холодильник
Полицейские Чебоксар разыскиваю украденную икону 19 века, вора уже задержали
Компания из Ирана хочет вместе с Татарстаном построить агропромпарк
В Йошкар-Оле иномарка сбила на «зебре» 10-летнего школьника
Юные знатоки ПДД из Казани выступили в московском Сколково на IV конференции «Безопасная дорога»
В Татарстане по факту смерти двухлетнего мальчика, который выпал из окна 4 этажа, возбудили уголовное дело
«Безумные скидки»: как казанцам сэкономить при покупке смартфона