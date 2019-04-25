В казанском аэропорту появился новый рейс в Калугу

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-25T10:11:37+03:00

Из Казани можно будет улететь в Калугу Фото: Из материалов пресс-службы

Изменить размер текста: A A

В аэропорту "Казань" начинается новая полетная программа - на самолетах Bombardier CRJ-100/200 можно будет улететь в Калугу, и вернуться обратно. Этот рейс появился в рамках расписания на летний сезон 2019 года и начинается он с 10 июня.

Время в пути составит около двух часов, стоимость билетов от 3000 рублей в одну сторону.

Расписание полетов - по понедельникам и пятницам по графику: вылет из Казани в 18:35 с посадкой в Калуге в 20:25; вылет из Калуги в 15:45, прибытие в Калугу в 17:35.

Внимание для пассажиров! Возможны изменения в расписании движения. Время в Калуге совпадает с московским.

ИСТОЧНИК KP.RU