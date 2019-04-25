2019-04-25T09:39:36+03:00
Происшествия

В Татарстане должник заплатил 500 тысяч, когда у него арестовали вторую квартиру

До этого он игнорировал повестки к судебным приставам
Ирина ЛЕСКОВА
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Приставы взыскали с должника 500 тысяч рублей в счет погашения долгаПриставы взыскали с должника 500 тысяч рублей в счет погашения долгаФото: Из материалов пресс-службы
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Судебные приставы Лениногорска долго не могли заполучить к себе в отдел должника. Мужчина набрал кредитов в банке, но платить не спешил. Общая сумма задолженности составила более 500 тысяч рублей.

Приставам удалось выяснить, что у жителя Лениногорска в собственности есть еще одна квартира, в Бугульминском районе республики. Судебным приставом-исполнителем наложен арест на одну из квартир, а также вынесено постановление о взыскании средств с заработной платы и иных доходов должника. Ограничительные меры заставили неплательщика незамедлительно погасить задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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