В Чувашии во время пала травы погиб мужчина
ЧП произошло 24 апреля днем в Чебоксарском районе республики. Поступило сообщение о том, что горит сухая трава на пустыре между деревнями Большое Янгильдино и Карандайкино.
Во время тушения огня пожарные обнаружили на земле обгоревшее тело 41-летнего жителя деревни Карандайкино.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии.
Проверяется информация о том, что погибший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В целях установления всех обстоятельств произошедшего, причин возгорания травы и смерти погибшего проводятся необходимые проверочные мероприятия, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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