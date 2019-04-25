2019-04-25T09:10:19+03:00
Происшествия

В Чувашии во время пала травы погиб мужчина

Его обгоревшее тело нашли пожарные
Ирина ЛЕСКОВА
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Мужчина погиб во время пала травыМужчина погиб во время пала травыФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло 24 апреля днем в Чебоксарском районе республики. Поступило сообщение о том, что горит сухая трава на пустыре между деревнями Большое Янгильдино и Карандайкино.

Во время тушения огня пожарные обнаружили на земле обгоревшее тело 41-летнего жителя деревни Карандайкино.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

Проверяется информация о том, что погибший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. В целях установления всех обстоятельств произошедшего, причин возгорания травы и смерти погибшего проводятся необходимые проверочные мероприятия, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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