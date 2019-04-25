Навигация на Волге началась: Три судна прошли через Чебоксарскую ГЭС

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-25T08:41:48+03:00

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О том, что на Волге открылась навигация 2019 года стало известно, когда ранним утром 24 апреля через шлюзы Чебоксарской ГЭС прошли сразу три корабля: пассажирский «Александр Пушкин», толкач «Яркий» и сухогруз «Ейск».

С 24 апреля начали работу шлюзы гидроузлов Чебоксарской и Угличской ГЭС. С 25 апреля будут запущены четыре шлюза Нижегородской ГЭС. Свою работу уже начали шлюзы Волжской, Саратовской и Жигулевской ГЭС .

Напомним, что 23 апреля 1981 года открылась первая навигация через сооружения Чебоксарского гидроузла. Первым судном, вошедшем в правую камеру шлюза, стал ледоход «Капитан Букаев». К 9 мая 1981 года заработала и вторая нитка Чебоксарского шлюза, который считается самым скоростным на Волге.

ИСТОЧНИК KP.RU