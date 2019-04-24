В Татарстане газом насмерть отравились два человека

СЕГОДНЯ 20:03 2019-04-24T20:03:13+03:00

Медикам "скорой" по прибытию на место происшествия пришлось лишь констатировать смерть мужчин. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В эту среду в 16.14 в МЧС Татарстана по системе «112» поступило сообщение о том, что в селе Тарлаши Лаишевского района в частном доме от угарного газа погибли два человека.

На место происшествия прибыли не только спасатели, но и полицейские, а также сотрудники газовой службы и медики «скорой помощи».

В итоге последним пришлось констатировать смерть двух мужчин в возрасте 67-ми и 61-го года.

- Предварительная причина смерти - отравление угарным газом, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина происшествия, по данным газовой службы - самовольное подключение газового оборудования (газовой печной горелки) к печи.

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ИСТОЧНИК KP.RU