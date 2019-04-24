Компания из Ирана хочет вместе с Татарстаном построить агропромпарк
В эту среду, 24 апреля, в Казани глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов встретился с делегацией из Ирана во главе председателем компании «Daric Investment Group» Мохаммадом Реза Зонузи Мотлаг.
Так, татарстанский министр сообщил гостям, что республике важно выйти со своим молоком на экспорт в страны исламского мира.
Также во время встречи стороны обсудили сотрудничество с Ираном по строительству агропромпарка в Татарстане, а также в сфере козоводства и рыбоводства.
- Министерство готово показать и рассказать о любой площадке в республике, которая вам интересна, для принятия взвешенного и обдуманного решения, - отметил глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов.
Отметим, что 25 апреля у иранской делегации запланировано участие в международном саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019», который проходит в эти дни в столице Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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