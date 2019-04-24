Компания из Ирана хочет вместе с Татарстаном построить агропромпарк

СЕГОДНЯ 18:39 2019-04-24T18:39:41+03:00

эта тема обсуждалась на встрече с главой Минсельхоза Татарстана Маратом Ахметовым Фото: agro.tatarstan.ru

Также есть желание сотрудничеству по козоводству и рыбоводству

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В эту среду, 24 апреля, в Казани глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов встретился с делегацией из Ирана во главе председателем компании «Daric Investment Group» Мохаммадом Реза Зонузи Мотлаг.

Так, татарстанский министр сообщил гостям, что республике важно выйти со своим молоком на экспорт в страны исламского мира.

Также во время встречи стороны обсудили сотрудничество с Ираном по строительству агропромпарка в Татарстане, а также в сфере козоводства и рыбоводства.

- Министерство готово показать и рассказать о любой площадке в республике, которая вам интересна, для принятия взвешенного и обдуманного решения, - отметил глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов.

Отметим, что 25 апреля у иранской делегации запланировано участие в международном саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019», который проходит в эти дни в столице Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU