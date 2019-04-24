В Казани долгострой «Свея» на улице Четаева готов к заселению

СЕГОДНЯ 17:38 2019-04-24T17:38:00+03:00

Гостройнадзор Татарстана выдало заключение о соответствии четвертого дома всем требованиям

Изменить размер текста: A A

Инспекция Гостройнадзора Татарстана выдала положительное заключение по проблемному жилому зданию «Свея» в Казани. Согласно ему, четвертый дом на улице Четаева готов к заселению.

Обманутые дольщики наконец получат свои долгожданные 142 квартиры в 18-этажном строении на площади в 8713,6 квадратных метров. Оно, к слову, уже получила почтовый адрес: ул. Четаева, 14.

Напомним, работы на стройке этого дома вновь начались осенью 2018 года. Сейчас там обустроена детская площадка, места отдыха и парковка. Сообщает инспекция Госстройнадзора Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Получит ли Татарстан федеральную поддержку на строительство пятого дома казанского ЖК «Молодежный», станет известно к концу мая (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU