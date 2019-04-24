2019-04-24T17:38:00+03:00
Общество

В Казани долгострой «Свея» на улице Четаева готов к заселению

Гостройнадзор Татарстана выдало заключение о соответствии четвертого дома всем требованиям
Олег ЛУГОВОЙ
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18-этажный дом рассчитан на 142 квартиры.18-этажный дом рассчитан на 142 квартиры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инспекция Гостройнадзора Татарстана выдала положительное заключение по проблемному жилому зданию «Свея» в Казани. Согласно ему, четвертый дом на улице Четаева готов к заселению.

Обманутые дольщики наконец получат свои долгожданные 142 квартиры в 18-этажном строении на площади в 8713,6 квадратных метров. Оно, к слову, уже получила почтовый адрес: ул. Четаева, 14.

Напомним, работы на стройке этого дома вновь начались осенью 2018 года. Сейчас там обустроена детская площадка, места отдыха и парковка. Сообщает инспекция Госстройнадзора Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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