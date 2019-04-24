На KazanSummit-2019 было заявлено, что исламский банкинг будет внедрен в России в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-24T16:54:31+03:00

Несмотря на это, один из татарстанских банков уже анонсировал исламскую ипотеку

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В среду, 24 апреля, в рамках Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit-2019» обсуждается вопрос исламского финансирования в стране. Так, известный политолог и экономист Александр Разуваев заметил, что внедрение исламского банкинга в РФ стоит ожидать лишь в 2020 году.

Он также сообщил, что миссия по подготовке соответствующего законодательства возложена на Центробанк. Однако в этом будут также участвовать федеральное министерство финансов и Роспотребнадзор.

Несмотря на это, на KazanSummit-2019 один из татарстанских банков уже анонсировал исламскую ипотеку.

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ИСТОЧНИК KP.RU