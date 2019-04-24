В Казани на берегу реки в районе улиц Чуйкова и Гаврилова горел камыш
В среду, 24 апреля, с 11.30 в МЧС Татарстана стали поступать сообщения о пожаре на берегу реки Казанка в столице республики. Как оказалось в районе улиц Чуйкова и Гаврилова загорелся камыш.
Пожарная техника не могла подъехать к очагу возгорания, так как он находился в труднодоступном месте. Для тушения, в том числе, пришлось установить две мотопомпы, чтобы подавать воду прямо из реки Казанка.
- В 14.11 пожар ликвидирован. Других возгораний в Советском районе города нет, - сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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