25 апреля в Чебоксарах начнут раздавать георгиевские ленточки

СЕГОДНЯ 19:54 2019-04-24T19:54:55+03:00

Акция стартует на площади. около остановки и торговых центров

Изменить размер текста: A A

В четверг, 25 апреля в 14.00 в Чебоксарах стартует акция по раздаче горожанам 40 тысяч георгиевских лент. Волонтеры с лентами будут стоять возле площади Республики, остановки «улица Афанасьева» и торговых центров по адресам: улица Карла Маркса, 47; улица композиторов Воробьевых, 20; улица Тракторостроителей, 1/34.

Отметим, что на это ежегодно «Студенческий совет» получает порядка 75 тысяч рублей из республиканского бюджета. Данный проект так и называется - «Георгиевская лента».

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU