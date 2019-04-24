25 апреля в Чебоксарах начнут раздавать георгиевские ленточки
Акция стартует на площади. около остановки и торговых центров
Фото: пресс-служба администрации Комсомольского района
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В четверг, 25 апреля в 14.00 в Чебоксарах стартует акция по раздаче горожанам 40 тысяч георгиевских лент. Волонтеры с лентами будут стоять возле площади Республики, остановки «улица Афанасьева» и торговых центров по адресам: улица Карла Маркса, 47; улица композиторов Воробьевых, 20; улица Тракторостроителей, 1/34.
Отметим, что на это ежегодно «Студенческий совет» получает порядка 75 тысяч рублей из республиканского бюджета. Данный проект так и называется - «Георгиевская лента».
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ИСТОЧНИК KP.RU