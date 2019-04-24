На долю рынка продуктов Халяль в Татарстане ежегодно приходится порядка 7 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-24T16:12:20+03:00

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В среду, 24 апреля состоялась сессия «Национальные стандарты Халяль в рамках сотрудничества со странами-членами Организации исламского сотрудничества (ОИС)» в рамках международного саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019». В нем также принял участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николай Титов

По его словам, ежегодно на долю рынка продуктов Халяль в Татарстане приходится порядка 7 миллиардов рублей. А это – 3,2% от валовой продукции хозяйства республики. Титов также отметил, что данный рынок востребован в регионе и ежегодно прирастает на 10-15%.

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ИСТОЧНИК KP.RU